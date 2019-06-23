23.06.2019 12:56
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OSMANİYE KADİRLİ'DE TIR DEVRİLDİ TAVUKLAR TELEF OLDU

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu.
Kadirli Sumbas Karayolu üzerinde seyir halindeki Halil Başarır yönetimindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü TIR, Alibeyli köyü kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Halil Başarır olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR'da yüklü olan ve kesime götürülen 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.OSMANİYE KADİRLİ'DE TIR DEVRİLDİ TAVUKLAR TELEF OLDU
Kaynak: DHA
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