Osmaniye kalp nakli bekleyen ortaokul öğrencisine, doğum günü sürprizi

Kalp nakli bekleyen ortaokul öğrencisine, doğum günü sürprizi

Osmaniye'de kalp nakli bekleyen ve bu nedenle okuluna devam edemeyen ortaokul öğrencisi Büşra Altın'a (13) öğretmenleri, doğum günü sürprizi yaptı. Uzun süredir hastanede kalp hastalığı nedeni ile tedavi gören Merkez Mimar Sinan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Büşra Altın'ın annesi Hamide Altın, okul müdürü Tekin Özkan'ı ziyaret ederek yaklaşık 6 aydır tedavisi süren Büşra'nın okulunu ve öğretmenlerini çok özlediğini ve bir an önce derslerine girmek istediğini söyledi. Bu bilgi üzerine müdür Özkan da öğretmenlerle birlikte Büşra'nın doğum gününde ailenin evine ziyarete gitti. Özkan ve sınıf öğretmenleri, Büşra'nın hem doğum gününü kutladı hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Öğretmenlerini gördüğünde yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Büşra, kendisi için hazırlatılan pasta üstündeki mumlara üfleyerek doğum gününü öğretmenleri ve ailesi ile beraber kutladı. Baba Kenan Evren Altın ise okul müdür Tekin Özkan'a ve öğretmenlerine teşekkür ederek, Kızım Büşra'nın sağlık durumu şuanda iyi amadoktorların dediğine göre kalp nakli gerçekleşmez ise durumun iyi olmayacağı yönünde. İnşallah kızım biran önce sağlığına kavuşur ve ikiz kardeşi Kübra ile birlikte okuluna devam eder. dedi. Okul Müdürü Tekin Özkan ise, O okula gelemiyorsa, okulu öğrencimize götürelim istedik.Allahtan acil şifalar diliyorum ve kendisini biran önce okulumuzda, arkadaşları ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir şekilde görmek istiyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA