OSMANİYE Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandıOSMANİYE'de meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği 13 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan madde bağımlısı şüpheliyi yakaladı.

12.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:54
Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
OSMANİYE'de meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği 13 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan madde bağımlısı şüpheliyi yakaladı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesindeki televizyon hırsızlığı, Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir işyeri deposundan 21 adet 18 kiloluk zeytin yağı hırsızlığı ve İstiklal Mahallesi Akyar Caddesinde ki bir apartmanın deposundan klima iç ve dış ünitesi ile çocuk bisikleti hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Bölgelerdeki bir çok ev ve işyerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, her üç olayı da gerçekleştirenin 13 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Ş.Ö. (29) olduğunu belirledi. Şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. OSMANİYE Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman’da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Son Dakika: Sevda Noyan’ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Ankara’da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen’den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Haberler››Güncel››OSMANİYE Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:08: Büyükşehir açık spor alanlarını yeniledi - Haber 12:08: Erciyes'te şaşırtan görüntü - Haber 12:07: "Çeribaşı" kirazı üreticileri hasat mesaisinde - Haber 12:07: Bursa'da, yağmur bulutu manzarası - Haber 12:07: İl Jandarma Komutanı Çelik'ten Vali Günaydın'a ziyaret - Haber 11:44: Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor - Haber 11:40: Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı - Haberler 11:16: Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi - Haber 11:07: Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti - Ekonomi 10:21: Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi - Haberler