OSMANİYE Karne hediyesi olarak fidan aldılar

Karne hediyesi olarak fidan aldılar
OSMANİYE'de, eğitim öğretim sezonunun sona ermesi ile karnelerini alan öğrencilere, hediye olarak fidan dağıtıldı.Dede Korkut
İlkokulundan mezun olarak diplomaların alan öğrencilere, 30 fıstık çamı, 35 selvi ve 100'er gramlık 100 adet kuru mama dağıtılıp, hayvan ve doğa sevgisinin amaçlandığı kaydedildi.Okul Müdürü
Tahsin Şentut, "Öğrencilerimize son ödevlerini verdik. Bundan sonraki yaşamlarında yeşili seven ve bizlere emanet edilen canların koruyucusu olacaklarından hiç şüphemiz yok" dedi.Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bilinenin aksine sadece kedi ve köpeklerle ilgilenmediklerini, tüm doğa etkinliklerine destek vermekte olduklarını kaydetti.
Öğrenciler ise aldıkları fidanları bahçelerine dikeceklerini ve mamalarla ise besleme yapacaklarını ifade ettiler.