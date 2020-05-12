OSMANİYE Maskeli hırsızlar, 1 dakikada motosikleti çaldı

Maskeli hırsızlar, 1 dakikada motosikleti çaldıOSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, yüzlerine tanınmamak için tıbbi maske takan 2 hırsız, yaklaşık bir dakika içerisinde park halindeki motosikleti çalıştırıp, kayıplara karıştı.

12.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:41
Maskeli hırsızlar, 1 dakikada motosikleti çaldı
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, yüzlerine tanınmamak için tıbbi maske takan 2 hırsız, yaklaşık bir dakika içerisinde park halindeki motosikleti çalıştırıp, kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, 7 Mayıs günü Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Sarıaslan, motosikletini kaldığı binanın önüne park ederek, evine çıktı. Gece mesaiye gitmek için aşağıya indiğinde motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Sarıaslan, polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameraları incelendiğinde, yüzlerini koronavirüs salgını dolayısıyla kullanılan maskelerle kamufle eden iki kişiden birinin çevrede gözcülük yaptığı görülürken, diğerinin ise motosikleti düz kontak yaparak çalıştırdığı ve daha sonra birlikte uzaklaştıkları görülüyor.
Motosiklet sahibi Mustafa Sarıaslan'ın şikayeti üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. OSMANİYE Maskeli hırsızlar, 1 dakikada motosikleti çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Toprakkale, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
ABD’li gazeteciden Donald Trump’a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Murat Övüç’ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Survivor’un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu
Haberler››Güncel››OSMANİYE Maskeli hırsızlar, 1 dakikada motosikleti çaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: Kurtalan'da et fiyatlarına sınıflama getirildi - Haber 15:21: Sosyal mesafeli, cam fanuslu kafe müşterilerini koruyacak - Haber 15:21: Nissan eski CEO'suyla ilgili yeni detaylar... - Haber 15:20: Mekatronik öğrencileri dev festival için ilk aşamayı geçti - Haber 15:20: Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 13 ölü - Haber 14:05: Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi - Haber 13:40: Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu - Haber 13:26: Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü - Haberler 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber 10:05: Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi - Haberler