Osmaniye merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Osmaniye
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin, örgütün kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik soruşturma kapsamında Osmaniye, Erzurum
, Şanlıurfa
, Adana
, Hatay
, İstanbul
ve Mersin
'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce 16 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.