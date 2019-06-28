28.06.2019 16:22
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Osmaniye merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Osmaniye merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Osmaniye merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Osmaniye merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik soruşturma kapsamında Osmaniye, Erzurum , Şanlıurfa , Adana , Hatay , İstanbul ve Mersin 'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce 16 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Osmaniye , Güncel

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