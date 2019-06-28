28.06.2019 16:52
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Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

OSMANİYE merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

OSMANİYE merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Osmaniye , Erzurum , Şanlıurfa , Adana , Hatay , İstanbul ve Mersin 'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


- Osmaniye
Kaynak: DHA
Osmaniye , Güncel

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