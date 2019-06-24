24.06.2019 17:07
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Osmaniye merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kadın mütevelli heyeti üyelerine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlının yakalanması amacıyla Osmaniye, Erzurum , Şanlıurfa , Adana , Hatay , İstanbul ve Mersin 'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında eski bir polis memurunun da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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