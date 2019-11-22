Haberler » Güncel » Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünden 'silahlı eğitim' iddiasına açıklama Açıklaması - Haber

Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünden "silahlı eğitim" iddiasına açıklama Açıklaması

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlere yönelik düzenlenen bir turnuvada öğrencilere tabanca verilerek atış yaptırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

22.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:30Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünden
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlere yönelik düzenlenen bir turnuvada öğrencilere tabanca verilerek atış yaptırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinliğe öğrenci dahil değildir." ifadeleri kullanıldı.
Toprakkale Halk Eğitimi Merkezi binasında bulunan poligonda, 11-15 Kasım'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Havalı Tabancı Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenler Kupası" adı altında bir turnuva düzenlendiği aktarılarak, turnuvaya 44 öğretmenin katıldığı, yarışmaların sorunsuz tamamlandığı belirtildi.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9. maddesinde, bu spora başlama ve asgari lisans çıkarma yaşının 9 olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Federasyonu 2019-2020 yarışma talimatlarında, 2019 itibariyle, yıldızlar kategorisindeki müsabaka yaş grupları 12-13 yaş, gençlerde 14-17 yaş aralığı olarak belirtilmektedir. Atıcılık (havalı tabanca), federasyonu olan ve okul sporlarında yer alan bir spor dalıdır. Bu spora başlama yaşının federasyonun yarışmalarında ve okul sporlarında 9 olduğu belirtilmiştir. Toprakkale Halk Eğitim Merkezimizin açtığı kurslarda 10 yaşından küçük kursiyer bulunmamaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinliğe öğrenci dahil değildir."

Toprakkale, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 Edirne devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
20:23 Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
20:20 Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:19 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:19 Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:43 Hande Fırat, canlı yayında Muharrem İnce'nin gönderdiği mesajı okudu
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:28:11