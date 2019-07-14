14.07.2019 13:59
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OSMANİYE Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı

Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladıOsmaniye'de bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı
Osmaniye'de bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 7659 Sokak'taki Zeynel Kanat'a ait eve yılan girdiği ihbarını alan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi adrese gitti. Evin mutfağında tezgahın altına giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Görevlilerin uzun uğraşları sonucu özel bir aparatla yakalanan yılan, bez torbaya konuldu. Ev sahiplerinde paniğe neden olan yılan, götürüldüğü Fakıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alana bırakıldı. Zeynel Kara ve ailesi, itfaiye görevlilerine teşekkür etti. OSMANİYE Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı
Kaynak: DHA
Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmaniye, İtfaiye, Güncel

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