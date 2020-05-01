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OSMANİYE Narkotik köpek tepki verdi, uyuşturucu çekmeceden çıktı

Narkotik köpek tepki verdi, uyuşturucu çekmeceden çıktıOSMANİYE'de polisin uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, narkotik detektör köpeğinin tepki verdiği çekmeceden, uyuşturucu madde çıktı.

01.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:25
Narkotik köpek tepki verdi, uyuşturucu çekmeceden çıktı
OSMANİYE'de polisin uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, narkotik detektör köpeğinin tepki verdiği çekmeceden, uyuşturucu madde çıktı. Ayrıca, bir araç içerisine dökülmüş vaziyette bulunan eroin maddesi ise elektrikli süpürge ile çekilerek toplandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yakalanan 35 kişi hakkında işlem yaptı. Şüphelilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda ise 3 kilo 600 gram esrar, 346 gram bonzai, 230 gram eroin ve 165 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. OSMANİYE Narkotik köpek tepki verdi, uyuşturucu çekmeceden çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Narkotik, Güncel, Haber

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