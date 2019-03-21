Osmaniye Nevruz, Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

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Nevruz, Osmaniye'de coşkuyla kutlandıOsmaniye'de baharın habercisi olan nevruz düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Müze Müdürlülüğü bahçesindeki programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, açılış konuşmasını yaptı. Torun, mevsimlik bayramlardan biri olan Nevruz'un yeni gün ve yeni yılın ilk günü manasına geldiğini söyledi. Burhan Torun, Bugünlerde doğa uyanıp, canlanmaya başladığından, nevruz günleri baharın başladığı günlerdir. Atalarımız, yeni bir hayat yeni bir başlangıç anlamına gelen bu tarihi günü aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak ta kutlamışlardır. Ayrıca Nevruz, Orta Asya, Anadolu ve İran'da ki pek çok halkın tarihten bu yana ve hala da kutlamakta oldukları bir bayram günüdür. Dünden bugüne taşıdığımız gelenek ve göreneklerimiz arasında önemli bir yere sahip olan nevruz Türk Dünyasında değişik isimlerle eskiden beri kutlanan bir bayramdır dedi.Daha sonra konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise zengin ve derin bir medeniyet havzası olarak yaşanılan bu coğrafyada binlerce yıldır bahar vesile edilerek kutlanan Nevruz'un, her kültürle bağdaşabilen bir özelliğe sahip olduğunu ifade etti. Nevruz'un değişmeyen özünün ise birlik içerisinde hayatın her şeyini paylaşabilme iradesi olduğunu ifade eden Vali Coşkun, Nevruz tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerinin önemini hatırlatan bir bayramdır. Milletleri bir arada tutan başlıca öğe kültür örf ve adetlerdir. Nevruz bayramı da bu anlamda geçmişten günümüze, bir uyanışın ve varoluşun göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bahar ile doğanın uyanışını ve sonsuz bir bereketin geldiğini müjdeleyen nevruz, yüzyıllardır kardeşlik bağını pekiştiren ve insanları bütünleştiren bir bayram olarak kutlanmıştır diye konuştu.Program, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konseri ile devam etti. Protokoldekilerin yakılan ateş üzerinden atlamasının ardından, Nevruz'un simgelerinden olan örsün üzerinde demir dövüldü. Daha sonra ise Halk aşığı olan 'Aşık Feymani' olarak bilinen Osman Taşkaya, deyişler sundu. 7 Ocak İlkokulu Halkoyunları ekibi gösterisinin arından, müze bahçesine ağaç dikimi gerçekleştirildi. Program, katılımcılara Nevruz pilavı, ayran ve tatlı ikram edilmesi ile sona erdi.