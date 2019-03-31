Osmaniye'nin Sumbas İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Osmaniye
'nin Sumbas
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Zeki Demiroğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeki Demiroğlu 725, DP adayı Mustafa Nuri Nuhoğlu
551, İYİ Parti
adayı İsmail Göçebe
162 oy aldı.
-Demiroğlu'nun öz geçmişi-
1973 yılında Osmaniye'nin Kadirli
ilçesinde doğan Zeki Demiroğlu, ilk öğrenimini Sumbas, orta öğrenimini Kadirli, liseyi ise Adana
'da okudu. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Ceyhan
Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan Demiroğlu çiftçilikle uğraşıyor. Demiroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA