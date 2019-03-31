Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Osmaniye
'nin Toprakkale
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Daşöz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Daşöz 2 bin 403, MHP
adayı Güney Akgül
2 bin 34, CHP
adayı Ali Bekirçavuşoğlu
bin 401 oy aldı.
-Daşöz'ün öz geçmişi-
1976 yılında Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Daşöz, ilk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul ve Osmaniye'de avukatlık yapan Daşöz, evli ve 3 çocuk babası.
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Kaynak: AA