OSMANİYE Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdiOSMANİYE'de bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan 20 yaşlarındaki kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.
11.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:34
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
OSMANİYE'de bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan 20 yaşlarındaki kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. Yaşananlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
9 Mart'ta Osmaniye Devlet Hastanesi'nden aldığı yolcularla birlikte çıkış yapan 80 J 0073 plakalı Enes İlkılıç (37) idaresindeki halk otobüsündeki yolculardan bir kadın, Akyar Köyü Kavşağına gelindiği sırada fenalaştı. Bu sırada yolcular, elinde cep telefonu bulunan genç kadına müdahalede bulunurken, şoför Enes İlkılıç, güzergahın dışına çıkarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne gitti. Yolcuların ve sağlık görevlilerinin yardımıyla otobüsten indirilen genç kadın, sedye ile götürüldüğü acil servisinde müdahale edildi. Fenalaşan yolcuyu hastaneye bırakan Enes İlkılıç, araçtaki diğer yolcularıyla birlikte tekrar güzergahına dönerken yaşanan o anlar ise halk otobüsündeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Otobüs Şoförü Enes İlkılıç, yolcularından birinin rahatsızlanmasıyla birlikte yeniden hastaneye döndüğünü belirterek, "Güzergahımda ilerlerken bir yolcu yere yığılınca hattan çıkarak devlet hastanesine yetiştirdim. Bu bir insanlık görevi. ben değil, hangi şoför arkadaşım böyle bir durumla karşılaşsa aynı şekilde tereddütsüz hastaneye götüreceğinden eminim. Yolcumun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim, çok geçmiş olsun" dedi.
OSMANİYE'de bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan 20 yaşlarındaki kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. Yaşananlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
9 Mart'ta Osmaniye Devlet Hastanesi'nden aldığı yolcularla birlikte çıkış yapan 80 J 0073 plakalı Enes İlkılıç (37) idaresindeki halk otobüsündeki yolculardan bir kadın, Akyar Köyü Kavşağına gelindiği sırada fenalaştı. Bu sırada yolcular, elinde cep telefonu bulunan genç kadına müdahalede bulunurken, şoför Enes İlkılıç, güzergahın dışına çıkarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne gitti. Yolcuların ve sağlık görevlilerinin yardımıyla otobüsten indirilen genç kadın, sedye ile götürüldüğü acil servisinde müdahale edildi. Fenalaşan yolcuyu hastaneye bırakan Enes İlkılıç, araçtaki diğer yolcularıyla birlikte tekrar güzergahına dönerken yaşanan o anlar ise halk otobüsündeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Otobüs Şoförü Enes İlkılıç, yolcularından birinin rahatsızlanmasıyla birlikte yeniden hastaneye döndüğünü belirterek, "Güzergahımda ilerlerken bir yolcu yere yığılınca hattan çıkarak devlet hastanesine yetiştirdim. Bu bir insanlık görevi. ben değil, hangi şoför arkadaşım böyle bir durumla karşılaşsa aynı şekilde tereddütsüz hastaneye götüreceğinden eminim. Yolcumun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim, çok geçmiş olsun" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :OSMANİYE Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
Etiketler : Osmaniye Devlet Hastanesi, Güncel
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