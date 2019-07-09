09.07.2019 18:06
Haberler» Güncel» Haber

OSMANİYE Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı

Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı (3)TOPRAĞA VERİLDİSivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaşanan kazada yaralananlardan Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezinde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olan Şerife Bolat Kurt (47) memleketi...

Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı (3)
TOPRAĞA VERİLDİ
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaşanan kazada yaralananlardan Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezinde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olan Şerife Bolat Kurt (47) memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Kazada eşi ve iki çocuğu da yaralanan Şerife Bolat Kurt'un cenazesi Devlet Hastanesi morgundan alınıp Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Kurt, Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, götürüldüğü Fakıuşağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. OSMANİYE Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı
Kaynak: DHA
Yıldızeli, Osmaniye, Bolat, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:59   Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın
19:59   - Emine Erdoğan 'Srebrenitsa Anneleri' ile görüştü
19:58   Yenişehir Belediye Başkanı Aydın'dan imar müjdesi
19:58   (Geniş haber) MECİDİYEKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
19:58   Kaplumbağalar doğal yollardan ölmüş
19:57   Türkiye Jokey Kulübünün safkan İngiliz atları basına tanıtıldı
19:56   GÜNCELLEME - Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu