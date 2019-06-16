OSMANİYE OTOYOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

OSMANİYE'de otoyol kenarındaki çalılık alanda başlayan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay, Gaziantep- Osmaniye
E-90 Otoyolu Düziçi
turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Otoyol kenarındaki çalılık alana atılan bir sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarında etkisiyle çevreye yayılmaya başladı. Yoğun dumanların kapladığı yolda sürücüler ise zor anlar yaşadı. Alevlere ilk müdahaleyi, devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları yaptı. Ellerindeki çalı parçaları bulunan görevliler, yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan Düziçi Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü
'ne ait söndürme araçları ile alevlere müdahale edildi. Çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.