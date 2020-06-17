OSMANİYE Özel harekatlı, hava destekli 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı

Özel harekatlı, hava destekli 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltıOSMANİYE'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 40 adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla hava destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

17.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:06
Özel harekatlı, hava destekli 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı
OSMANİYE'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 40 adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla hava destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kızıl Elma 80" adı verilen kent tarihinde tek seferde rekor torbacı operasyonu düzenlendi. 2 aylık yapılan fiziki ve teknik takip sonucu daha önceden belirlenen adreslere narkotik birimince operasyon yapıldı. Sabahın erken saatlerinde, 200 polis, özel harekat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve asayiş birimlerinin katılımıyla 40 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 30 sokak satıcıcısı yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve işyerlerinde narkotik jandarma ve polis köpekleri ile yapılan aramalarda, 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram bonzai, 35 adet yeşil reçete hap ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. OSMANİYE Özel harekatlı, hava destekli ’torbacı’ operasyonu: 30 gözaltı

Kaynak: DHA

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