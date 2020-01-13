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Osmaniye pazarcı, boş arazide ölü bulundu

Pazarcı, boş arazide ölü bulunduOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde pazarcılık yapan Kasım Sert (55), boş arazide ölü bulundu.

13.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:36Osmaniye pazarcı, boş arazide ölü bulundu
Pazarcı, boş arazide ölü bulundu
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde pazarcılık yapan Kasım Sert (55), boş arazide ölü bulundu. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Sert'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Yeni Mahalle'deki Savrun Çayı kenarında bulunan boş arazide, elektrik direği dibinde ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cesedin pazarcı Kasım Sert'e ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sert'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan bir çocuk babası Kasım Sert'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

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Kaynak: DHA

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