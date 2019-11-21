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Osmaniye Polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi

Osmaniye Polisi şok uygulamada esrar ele geçirdiOSMANİYE - Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'şok uygulama'da 1 araçta esrar maddesi ele geçirildi.

21.11.2019 01:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 01:23
Polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi
OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'şok uygulama'da 1 araçta esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, şehrin belirlenen noktasında gerçekleştirilen "şok" uygulamada ekipler, şüpheli kişilerde ve araçlarda arama yaptı.
Bu aramalarda durdurulan bir şahsın aracında yapılan aramada aracın paspasının altına gizlenmiş 96.00 gram esrar maddesi, bir şahsın üzerinde ise 5 parça halinde 5.50 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Denetimlerde 192 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araç sürücüsüne de trafik yönünden 488 lira ceza kesti.
Osmaniye Polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi

Osmaniye, Polis, Yerel

Kaynak: İHA


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