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Osmaniye polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'şok uygulama'da 1 araçta esrar maddesi ele geçirildi.

21.11.2019 01:23 | Son Güncelleme: 21.11.2019 01:28Osmaniye polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi
'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'şok uygulama'da 1 araçta esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, şehrin belirlenen noktasında gerçekleştirilen "şok" uygulamada ekipler, şüpheli kişilerde ve araçlarda arama yaptı.

Bu aramalarda durdurulan bir şahsın aracında yapılan aramada aracın paspasının altına gizlenmiş 96.00 gram esrar maddesi, bir şahsın üzerinde ise 5 parça halinde 5.50 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Denetimlerde 192 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araç sürücüsüne de trafik yönünden 488 lira ceza kesti. - OSMANİYE

Osmaniye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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