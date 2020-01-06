Haberler » 3. Sayfa » Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Haberler

Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Osmaniye'de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.

06.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:39 Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

'de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-06 Ocak tarihleri arasında narkotik olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda 30,70 gram esrar maddesi, 8 gram toz esrar maddesi, 21,89 gram eroin maddesi, 1,55 gram metamfetamin maddesi, 34,39 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet extacy hap ele geçirildi. Zanlılar işlemlerini ardından adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE


Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:36   Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü - Haberler
22:31   93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler - Haberler
22:28   "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Haberler
22:19   Çirkin Kadın Yoktur Yanlış Yerden Bakılmış Kadın Vardır Dedirten 25 Fotoğraf - Haberler
22:15   #MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı - Haberler
22:12   Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
21:03   Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Haberler
20:51   Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti - Haberler
20:44   İran gerginliği sonrası ABD Kongresi'nden Trump'ın savaş yetkilerini sınırlama hamlesi - Haberler
20:14   13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi - Haberler
6.01.2020 22:51:07