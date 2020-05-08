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OSMANİYE Sahipsiz sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber olundu

Sahipsiz sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber olunduOSMANİYE'de, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından, korona virüs dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için besleme odaklarına kuru mama bırakıldı.

08.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:23
Sahipsiz sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber olundu
OSMANİYE'de, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından, korona virüs dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için besleme odaklarına kuru mama bırakıldı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Temiz mama sitesinin ortak projesi ile bu ay Türkiye'nin bir çok noktasına toplam 25 ton, Osmaniye'ye ise 50 paket olmak üzere toplamda 750 kilo kedi ve köpek maması gönderildi.
Bu kapsamda, Osmaniye Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile HAYTAP İl Temsilciliği tarafından besleme çalışması yapıldı. Ayrıca, hayvan sever gruplara pay edilen mamaların zaman içerisinde şehir merkezinde ve dağlık alanlardaki 400'e yakın sokak canına dağıtılacağı bildirildi.
HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Milli parklar görevlileri, Osmaniye Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğü ve hayvan sever gönüllüler ile 3 aydır düzenli besleme ve sağlık taramaları yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda birçok sahipsiz sokak hayvanı gerek Osmaniye belediyesi gerekse HAYTAP Tedavi Sistemi'nde tedavi edilip sokaklarda geziyordu. HAYTAP ve temiz mama sitesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu ay şehrimize 750 kilo yetişkin köpek maması hibe edildi. HAYTAP İl temsilciliği tarafından aylardır besleme yaptığımız hayvan sever gruplara pay edilen mamalar şehir merkezinde ve dağlık alanlardaki 400 e yakın sokak canına dağıtılacak. Projemize destek veren kurumlara ve bağışçılarımıza teşekkür eder, kapılarımızın önüne bir kap su bir kap mama koymayı ihmal etmeyelim" dedi. OSMANİYE Sahipsiz sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber olundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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