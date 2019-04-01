Osmaniye Seçim Sonuçları: 31 Mart Osmaniye Yerel Seçim Sonuçları

Osmaniye yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Osmaniye'de yerel seçim için kurulan 452 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Osmaniye Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada MHP'den Kadir Kara, İYİ Parti'den Davut Çuhadar ile Bağımsız aday Alpaslan Koca yer aldılar. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Osmaniye yerel seçim sonuçları detayları...

OSMANİYE 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Osmaniye Belediye Başkanlığı için; MHP'den Kadir Kara, İYİ Parti'den Davut Çuhadar, Bağımsız aday Alpaslan Koca, Bağımsız aday Kadir Karayel ile HDP'den Mehmet Ali Özkal yarıştılar. 150 bin 217 kayıtlı seçmenden 119 bin 924 tanesi oyunu kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Osmaniye Belediye Başkanı, MHP adayı Kadir Kara oldu. Resmi olmayan yerel seçim sonuçları altında oyların adaylara dağılımı şöyle;

KADİR KARA MHP 61.817 OY %54,47

DAVUT ÇUHADAR İyi Parti 22.346 OY %19,69

Alpaslan Koca BAĞIMSIZ 17.616 OY %15,52

Kadir Karayel BAĞIMSIZ 17.616 OY %15,52

MEHMET ALİ ÖZKAL HDP 4.121 OY %3,63

OSMANİYE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Osmaniye'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Osmaniye Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP'den Kadir Kara % 47,34 oy oranı ile olmuştu. AK Parti'den Mehmet Gürbüz ise % 37,44 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Haydar Aktürk% 9,91 oy oranı ile 3. sırada, HDP adayı Ahmet Aycan% 2,65 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.