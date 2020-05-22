OSMANİYE Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kısıtlama öncesi yaylalara çıktı

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kısıtlama öncesi yaylalara çıktıOSMANİYE'de şehrin bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce yaylalara gitmeyi tercih etti.

22.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:40
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kısıtlama öncesi yaylalara çıktı
OSMANİYE'de şehrin bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce yaylalara gitmeyi tercih etti.
Ramazan Bayramı boyunca ve arife günü 4 gün süreyle, tüm illerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge yayımlanmasının ardından, alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Daha önce, Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş gibi büyükşehirlerin ortasında kaldığı için mecburi giriş-çıkış yasağından etkilenen Osmaniye'de ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda, sıcakların etkisini arttırdığı şu günlerde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının da olmasından dolayı bazı vatandaşlar, Zorkun, Olukbaşı, Mitisin, Fenk ve Küreci gibi yaylalara gitmeyi tercih etti. Karacalar Köyü Orman İşletme Deposu önünde oluşturulan jandarma uygulama noktasından kontrollü bir şekilde çıkışlarına izin verilen vatandaşlar, şehrin bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak için bayramı yaylalarda geçireceklerini söyleyip, koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe, tokalaşmama ve maske takımı gibi kurallara uyacaklarını söylediler. Yaylalara çıkışlara, kısıtlamanın başlayacağı bugün saat 23.59'dan itibaren müsaade edilmeyeceği belirtildi. OSMANİYE Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kısıtlama öncesi yaylalara çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, arefe günü, Osmaniye, Güncel, Haber

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