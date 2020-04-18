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OSMANİYE Sokağa çıkamayan Saliha'nın kitap isteği yerine getirildi

Sokağa çıkamayan Saliha'nın kitap isteği yerine getirildiOSMANİYE'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 8'inci sınıf öğrencisi Saliha Yıldız'ın (13) test kitabı isteği, 'Vefa Sosyal Destek Grupları' tarafından yerine getirildi.

18.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:16
Sokağa çıkamayan Saliha'nın kitap isteği yerine getirildi
OSMANİYE'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 8'inci sınıf öğrencisi Saliha Yıldız'ın (13) test kitabı isteği, 'Vefa Sosyal Destek Grupları' tarafından yerine getirildi.
Toprakkale ilçesinde, emekli işçi Mümin ve Hacer Yıldız, evlerine ziyarete gelen 'Vefa' ekibi üyesi Göçmenler Mahallesi Camii İmam Hatibi Hacı Ahmet Rauf Atalay'a, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanan kızları Saliha için test kitabı isteğinde bulundu. Atalay, küçük kızın istediğini yerine getirmek için harekete geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibat kurulup, temin edilen 4 adet test ve hikaye kitapları aileye teslim edildi. Anne Hacer Yıldız, "Bizler çok şükür kendi yağımızda kendi tuzumuzla kavruluyoruz. Gıda kolilerini ihtiyacı olanlara verilmesini isteriz. Bizim sadece kızımın test kitabı ihtiyacı var. O talebimiz yerine getirilmesini istedik. Kısa sürede temin edilip bize teslim edildi. Allah devletimizden razı olsun. Devletimizin yanımızda olduğunu bilmek çok güzel bir duygu" diye konuştu. OSMANİYE Sokağa çıkamayan Saliha’nın kitap isteği yerine getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hacer Yıldız, Toprakkale, LGS, Güncel
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