OSMANİYE Sokak hayvanları, 4 günlük kısıtlama sürecinde unutulmadı

Sokak hayvanları, 4 günlük kısıtlama sürecinde unutulmadıOSMANİYE'de bir grup hayvansever, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

26.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:12
Sokak hayvanları, 4 günlük kısıtlama sürecinde unutulmadı
OSMANİYE'de bir grup hayvansever, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliği ile Doğu Akdeniz Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (DOABİS) üyeleri, bisikletlerle taşıdıkları kuru mamaları, park ve bahçeler ile mahalle araları ve kırsal alanlardaki sokak hayvanları için bıraktı.
DOABİS İl Temsilcisi Savaş Özdemir, 4 günlük kısıtlama süresi içerisinde kentteki sokak hayvanlarını besleme faaliyeti yürüttüklerini belirterek, "Bu etkinliğimizi 15 gönüllü bisikletli arkadaşımızla yapmaktayız. Hem pedal çevirip hemde sokak hayvanları için faydalı bir iş yaptık" dedi.
HAYTAP İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala ise kentte sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarına sahip çıkıldığını belirterek "Sokak hayvanlarını beslemek için kurumlar teyakkuza geçti. Valiliğimiz başta olmak üzere, belediyemiz ve diğer dernekler, HAYTAP ile birleşerek sahipsiz sokak hayvanlarını beslediler, beslemeye de devam edecekler. Buradaki beslemelerimizde bir çok canlımızda dış parazit vakası tespit etmiştik ve bu geldiğimizde de tedavi uyguladık. İnşallah bu ilaçlama sayesinde buradaki sokak hayvanları yaz aylarını rahat bir şekilde geçirebilecekler" diye konuştu. OSMANİYE Sokak hayvanları, 4 günlük kısıtlama sürecinde unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hayvan Hakları Federasyonu, Doğu Akdeniz, Güncel, Haber

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