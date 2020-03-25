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OSMANİYE Sokak hayvanlarına mama ve ekmek bırakıldı

Sokak hayvanlarına mama ve ekmek bırakıldıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sokak hayvanları için 20 mahallede belirlenen bölgelere mama ve ekmek bırakıldı.

25.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:26
OSMANİYE Sokak hayvanlarına mama ve ekmek bırakıldı

Sokak hayvanlarına mama ve ekmek bırakıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sokak hayvanları için 20 mahallede belirlenen bölgelere mama ve ekmek bırakıldı.

Koronavirüs nedeniyle kapanan iş yerleri nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı çeken sokak canlılarını unutmadıklarını anlatan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemeleri için mahallelere ve parklara mama ve ekmek bıraktıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının da can taşıdığını söyleyen Başkan Tarhan, şunları kaydetti: "Virüs tehdidi nedeniyle kapanan iş yerlerimizin sayısı çoğalınca doğal olarak sokak hayvanları yiyecek noktasında sıkıntı yaşamaya başladılar. Hemen görevlilerimize sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması için mahallelere ve parklara yiyecek bırakılmasını istedim. Hayvan Bakım ve Rehabilite Merkezi görevlilerimiz ilçe genelindeki mahalle ve parklara mama ve ekmek bıraktı. Bu çalışmamız birer gün arayla devam ediyor ve etmeye de devam edecek? dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Kadirli, Güncel

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