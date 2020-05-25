OSMANİYE Sokak hayvanlarını besleyip, onlar için çalıp söylediler

Sokak hayvanlarını besleyip, onlar için çalıp söyledilerOSMANİYE'de, ses sanatçısı Figen Genç ve müzisyen Sencan Laçinbala, sokak hayvanlarını müzik eşliğinde besledi.

25.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:17
Sokak hayvanlarını besleyip, onlar için çalıp söylediler
OSMANİYE'de, ses sanatçısı Figen Genç ve müzisyen Sencan Laçinbala, sokak hayvanlarını müzik eşliğinde besledi.
Osmaniye Katı Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki sahipsiz hayvan beslenme ve barınma alanında besleme yapıldı. Ses sanatçısı Figen Genç ve müzisyen Sencan Laçinbala, kuru mamayla besledikleri sokak hayvanları için 45 dakikalık mini bir konser verdi. Köpeklerin özellikle klarnet sesinden çok etkilendiklerini ve sakinleştiklerini gözlemlediğini kaydeden Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bayram kısıtlamasında ülke çapında toplam 25 ton mamanın Hayvan Hakları Federsyonu (HAYTAP) temsilcileri tarafından sahipsiz sokak hayvanlarına dağıtıldığını söyledi.
Sanatçı Figen Genç ise yıllarca hem memleketinde hem de Avrupa'da sayısız bayram konseri verdiğini belirterek, "İlk defa bir bayram konserini sahipsiz sokak hayvanlarına verdim. Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Eskiden köpeklerden çok korkardım, koronavirüs pandemisinden dolayı artık insanlardan korkup köpeklere sarılır oldum. Bayramlarda büyüklerimize giderdik. Hepsinden ayrı kaldık bizler de sokak hayvanları için böyle bir konser tertip ettik. Çok mutluyum" dedi. OSMANİYE Sokak hayvanlarını besleyip, onlar için çalıp söylediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Genç, Güncel, Haber

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