OSMANİYE SOKAK KEDİSİNE 'PİSİPİSİ OTU' OPERASYONU

OSMANİYE'de, gözüne 'pisipisi otu' olarak da bilinen bir arpa türü kaçan sokak kedisi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

24.06.2020 08:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:30
OSMANİYE'de, gözüne 'pisipisi otu' olarak da bilinen bir arpa türü kaçan sokak kedisi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.
Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde evinin bahçesinde sokak canlılarına bakan ev hanımı Neslihan Akıncı, kedilerden birinde göz problemi başladığını ve gözündeki küçük yaranın her geçen gün büyüdüğünü fark etti. Bölgede veteriner kliniği olmaması ve maddi imkansızlıklardan dolayı tedavisi için şehir merkezine götürülemeyen yaklaşık 1 yaşındaki kedinin sol gözü ciddi şekilde tahrip oldu. Bunun üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği'ne ulaşıldı. Tedavi merkezine ulaştırılan kedinin gözü, 'elektrokoter' cihazı ile kanamasız bir şekilde ameliyat edilerek göz küresi çıkartıldı. Yapılan incelemede sonrasında, kedinin göz çukurunda halk arasında pisipisi otu denilen ota rastlandı. Bu yüzden bir gözü görmeyecek olan kedi, yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı.
YAZ DÖNEMLERİNDE GÖRÜLEN TEHLİKE
HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, anesteziye alınan kedinin göz küresinin tamamen parçalanmış şekilde kendilerine ulaştığını belirterek, "Sokak kedimize elektrokoter cihazı ile kanamasız bir şekilde operasyon uygulayıp göz küresini çıkarttık. Problemin kaynağını ve ortamın incelemesinde göz çukurunda, halk arasında pisipisi otu dediğimiz ota rast geldik. Yaz dönemlerinde görülen ve yapısı itibariyle devamlı ileri giden bu ot genellikle hayvanların kulağına girerek kulak zarının delinmesine sebep oluyor. İlk defa rastladığım bu olayda kedinin sol gözüne girerek göz küresinin tamamen parçalanmasına sebep olmuş. Yine yapmış olduğumuz muayenede kedimizde uyuz etkenine rastladık. Gerek göz operasyonu, gerekse uyuz için gerekli tedavisine başladık. Daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi. OSMANİYE SOKAK KEDİSİNE ’PİSİPİSİ OTU’ OPERASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Güncel, Haber

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