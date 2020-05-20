OSMANİYE Suç makinesi hırsız 4 kadın, 70 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Suç makinesi hırsız 4 kadın, 70 güvenlik kamerası izlenerek yakalandıOSMANİYE'de, girdikleri evden bir tabanca ile 60 bin TL'lik ziynet eşyası çaldığı öne sürülen dört kadın, polisin 35 iş yerine ait 70 güvenlik kamerasını izlemesi sonucu tespit edilerek, yakalandı.

20.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:07
Suç makinesi hırsız 4 kadın, 70 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı
OSMANİYE'de, girdikleri evden bir tabanca ile 60 bin TL'lik ziynet eşyası çaldığı öne sürülen dört kadın, polisin 35 iş yerine ait 70 güvenlik kamerasını izlemesi sonucu tespit edilerek, yakalandı. 4 kadının hırsızlıktan toplam 112 suç kaydının olduğu belirlendi.
Alibeyli Mahallesi Demir Sokak'taki bir sitede oturan Ü.T.'nin evine giren hırsızlar, 1 tabanca ile 60 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalıp, ortadan kayboldu. İhbarı değerlendiren Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, site çevresinde araştırma başlattı. Bölgedeki 35 iş yerine ait 70 güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin E.Ç. (26), Ç.G. (34), A.Ç. (32) ve M.K. (38) isimli kadınların olduğunu tespit etti.
SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI
Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelisi 4 kadın, çaldıkları tabanca ve 15 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile birlikte polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden E.Ç.'nin hırsızlıktan 38, Ç.G.'nin hırsızlıktan 40, A.Ç.'nin hırsızlıktan 20 ve M.K.'nın hırsızlıktan 14 kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kadın, Cumhuriyet Savcısı tarafından zararın kısmen giderilmesi ve koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı. OSMANİYE Suç makinesi hırsız 4 kadın, 70 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Güncel, Haber

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