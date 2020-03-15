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Osmaniye Sumbas'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye Sumbas'da 4.1 büyüklüğünde deprem(Tür: Yurt)

15.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:57
Osmaniye Sumbas 'da 4.1 büyüklüğünde deprem
(Tür: Yurt) Osmaniye Sumbas'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

Etiketler : Osmaniye, Deprem, Sumbas, Güncel

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