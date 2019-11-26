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Osmaniye tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı

Tandır kuyusundan kaçak sigara çıktıOsmaniye'de, polisin düzenlediği operasyonda, tandır kuyusuna gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

26.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:32
Tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı
'de, polisin düzenlediği operasyonda, tandır kuyusuna gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara imalatı ve bandrolsüz sigara satışı yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, kent merkezinde belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bir ikamet içerisindeki tandır kuyusu içerisine gizlenmiş 3 bin 910 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 12 bin 800 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kentte, son 3 ay içerisinde, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan teknik çalışmalarda, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 95 bin lira olan 6 bin 408 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildiği bildirildi.
Osmaniye tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı

Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA


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