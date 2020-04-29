Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

OSMANİYE Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandıOSMANİYE'de, bir iş yerine girerek kasadaki 10 bin lirayı çalan ve tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi K.İ. (25) yakalandı.

29.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:34
Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı
OSMANİYE'de, bir iş yerine girerek kasadaki 10 bin lirayı çalan ve tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi K.İ. (25) yakalandı.
Olay, 25 Nisan gece 01.00 sıralarında Alibeyli Mahallesi Şehit Bekir Evirgen Sokak'ta meydana geldi. İşletmeci O.G., sabah iş yerine geldiğinde, kasadaki 10 bin lira paranın olmadığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kayıtları inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tanınmamak için yüzüne bone ve maske takan şüphelinin K.İ. olduğunu tespit etti. K.İ., olaydan iki gün sonra ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan ve üzerinden 2 bin 290 TL ele geçirilen K.İ., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan K.İ., tutuklanarak cezaevine konuldu. OSMANİYE Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Alibeyli Mahallesi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Bakanlık’tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Haberler
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Türkiye’nin ’Koronafobi Haritası’ çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
ABD’li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Haberler
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Haberler››Güncel››OSMANİYE Tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Rusya'da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru kamerada - Haber 15:32: Meram Belediyesi zabıta ekipleri denetimlere devam ediyor - Haber 15:32: Irak siyasi kulislerinde, Kazimi'nin kabinesini gelecek hafta meclise sunacağı konuşuluyor - Haber 15:32: Edirne Valiliği 135 bin maske dağıttı - Haber 15:32: Garsonun şiir kitabı yayımlandı - Haber 15:24: Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı - Haber 15:17: Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı - Magazin 14:51: Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı - Haber 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin