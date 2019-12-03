Haberler » Güncel » Osmaniye tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadılar - Haber

Osmaniye tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadılar

Tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadılarOsmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturup, engelli bireylerle basketbol maçı yaptı.

03.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:47
Tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadılar
Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturup, engelli bireylerle basketbol maçı yaptı.
Osmaniye Engelliler Platformu tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir okulda, etkinlik düzenlendi. Program öncesinde, engelli derneklerinin temsilcileri öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı. Daha sonra ise okulun salonunda tekerlekli sandalye basketbol maçı gerçekleştirildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturup, engelliler ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı çok sayıda öğrenci de takip etti. Maç sonrası, engelli sporculara günün anısına çiçek ve hediye paketi takdim edildi.
Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, Bir hafta sürecek programımızda okulları hedef aldık. Eğitim yuvalarında öğrencilerimizle bir araya gelerek birebir bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız öğrencilerimiz engellileri biraz daha iyi anlayabilsinler. Bir tekerlekli sandalyede spor yapmanın zorluğu noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz de bu programdan faydalanmış oldular diye konuştu.
Osmaniye tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadılar

Faruk Coşkun, basketbol, Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:44 (Vatan Caddesi'ni felç eden intihar girişimi - Haber
19:43 4'lü Suriye Zirvesi sona erdi - Haber
19:43 Görme ve işitme engelliler gibi film izlediler - Haber
19:42 Uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu(2) - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:37 Beşiktaş'ta engeller ortadan kalkıyor - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
08:49 Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak - Haberler
3.12.2019 19:53:50