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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.

09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)

İç yer fıstığı
kg
16
20

Kabuklu yer fıstığı
kg
11,35
11,70

Buğday
kg
0,90
1,40

Kaynak: AA

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Osmaniye Ticaret Borsası
Etiketler : Osmaniye, Ekonomi
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