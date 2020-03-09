Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.
09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
İç yer fıstığı
|kg
|16
|20
Kabuklu yer fıstığı
|kg
|11,35
|11,70
Buğday
|kg
|0,90
|1,40
Kaynak: AA
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