Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
11.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:22
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|kg
|12,00
|24,00
|Kabuklu yer fıstığı
|kg
|16,00
|18,00
|Buğday
|kg
|1,00
|1,45
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Ekonomi
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Ekonomi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat