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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.

11.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:22
Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
İç yer fıstığı
kg
12,00
24,00
Kabuklu yer fıstığı
kg
16,00
18,00
Buğday
kg
1,00
1,45

Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Ekonomi

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