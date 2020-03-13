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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.

13.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:18
Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktar
En düşük (TL)
En yüksek (TL)

İç yer fıstığı
kg
13,00
24,00

Kabuklu yer fıstığı
kg
11.50
16,00

Buğday
kg
1,30
1,40

Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Ekonomi

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