Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
13.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:18
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
İç yer fıstığı
|kg
|13,00
|24,00
Kabuklu yer fıstığı
|kg
|11.50
|16,00
Buğday
|kg
|1,30
|1,40
Kaynak: AA
Manşet
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