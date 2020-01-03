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Osmaniye tır sürücüsü yanarak can verdi

TIR sürücüsü yanarak can verdiOsmaniye'de tankere arkadan çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ali Pelit (51), yanarak hayatını kaybetti.

03.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:38
TIR sürücüsü yanarak can verdi
Osmaniye'de tankere arkadan çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ali (51), yanarak hayatını kaybetti.
E90 Otoyolu Osmaniye Yarbaşı Viyadüğü'nde yaşanan kazada, Ali Pelit idaresindeki 27 L 8589 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Muhammet Ata Özdemir'in kullandığı 46 NL 350 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan TIR'a ihbarla olay yerine gelen Osmaniye, Bahçe ve Düziçi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından TIR sürücüsü Ali Pelit'in yanarak yaşamını yitirdiğini belirlendi. Tanker sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğreniledi. TIR sürücüsünün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Osmaniye tır sürücüsü yanarak can verdi

Pelit, Güncel

Kaynak: DHA


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