OSMANİYE Tuzaklı saka kuşu yakalama görüntüleri, tepkilere neden oldu

Tuzaklı saka kuşu yakalama görüntüleri, tepkilere neden oldu
OSMANİYE'de, canlı kuş kullanılarak hazırlanan saka tuzağı, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepkiye neden oldu.
Kim tarafından yüklendiği henüz belirlenemeyen görüntülerde, kurulan tuzak içerisinde, ağaç dallarına ip ile ayaklarından bağlanan ve çırpınarak çıkarttıkları ses çıkaran saka kuşları görülüyor. Cevdetiye Beldesi'nde kaydedildiği ileri sürülen ve bir çok kişi tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi inceleme başlattı. Çalışma kapsamında, saka kuşu besleyen veya tuzakla yakalayan kişi yada kişilerin tespiti anında, haklarında adli ve idari işlem yapılacağı açıklandı.
Kaynak: DHA Güncel