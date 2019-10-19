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Osmaniye üniversiteli öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç yandı

Üniversiteli öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç yandıOSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri tarafından tasarlanan 'EKARTE' isimli elektrikli otomobil, kampus içerisinde test sürüşü sırasında yandı.

19.10.2019 17:46
Üniversiteli öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç yandı
OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri tarafından tasarlanan 'EKARTE' isimli elektrikli otomobil, kampus içerisinde test sürüşü sırasında yandı.
OKÜ IARES Kulübü öğrencileri tarafından yapılan araç, Karacaoğlan yerleşkesi içerisindeki sürüş sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen araç, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, OKÜ IARES Kulübü danışmanı Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir, aracı kullanan iki öğrenciye bir şey olmamasının en büyük sevinçleri olduğunu belirterek, yangının araç üzerindeki aküden kaynaklandığını ve 'Li-ion pillerin' bu tur güvenlik problemlerinin var olduğunu söyledi.
Demir, aracın, TÜBİTAK'ın Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 14-22 Eylül'de 15'incisi düzenlenen "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü'ne layık görüldüğünü kaydetti.
Osmaniye üniversiteli öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç yandı

Korkut, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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