Haberler » Güncel » Osmaniye Valisi Coşkun, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Osmaniye Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:35
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Coşkun, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Vali Coşkun, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılma fırsatının sunulmasından dolayı teşekkür eden Coşkun, şöyle konuştu:
"Anadolu Ajansımız, bütün Türkiye'de, ülkemizde her türlü haberin peşinde koşan ve her anı fotoğraflayan, kayıt altına almaya çalışan arkadaşlarımızın büyük emekleriyle oluşturulan fotoğrafları oylamaya sundu. Bunlar, binlerce fotoğraf içerisinden seçilmiş. Biz de onlar içerisinden yılın fotoğrafını seçmeye çalıştık beğenimize göre. Hem haber hem yaşam hem de spor kategorisinde seçimlerimizi yaptık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Anadolu Ajansımızın bundan sonraki çalışmalarına da bir farkındalık oluşturması, bir ışık tutması açısından bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum."
Osmaniye Valisi Coşkun, AA'nın

Celalettin Cerrah, Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Faruk Coşkun, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:48 Fatih'te uyuşturucu ve sahte içki operasyonları - Haber
10:47 Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması - Haber
10:47 Karaburun ve Seferihisar'da 75 kaçak göçmen yakalandı - Haber
10:47 TÜRFAD, futbola emek verenleri yaşarken ödüllendirdi - Haber
10:47 Yalova ihracatını en çok artıran il olan yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:49:26