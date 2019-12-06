Osmaniye Valisi Coşkun'dan engellilere ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, engellilere yönelik ziyaretlerde bulundu.

Vali Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ile birlikte kent merkezinde yaşayan bazı engellileri evlerinde ziyaret etti.

Burada engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden Coşkun, engellilerin sorunlarıyla ilgilenmenin vicdani ve sosyal sorumluluk olduğunu belirtti.

Engellilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden coşkun, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu değildir. Sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA