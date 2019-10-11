Haberler » Güncel » Osmaniye Valisi Coşkun'dan 'Huzur Toplantıları'

Osmaniye Valisi Coşkun'dan "Huzur Toplantıları"

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Huzur Toplantıları" kapsamında Karaçay Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

11.10.2019 11:50Osmaniye Valisi Coşkun'dan
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Huzur Toplantıları" kapsamında Karaçay Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğünce Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, bu toplantıların kentin asayişi ve huzurunun sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Toplantılarda emniyet personelinin halkı hırsızlık, mobil iletişim dolandırıcılığı ve silah atma konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Coşkun, uyarılar konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Akkuş katıldı.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Karaçay, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 Suriye İslam Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:10 İstanbullular organ nakli bekleyen hastalar için koşacak
12:10 "Askerlere gece gündüz dua ediyoruz"
12:10 Çavuşoğlu-Stoltenberg ortak basın toplantısı
12:10 Asırlık fotoğrafları tuvale yansıtıyor
12:10 Pompalı tüfekle vurulan onur, 21 gün sonra öldü
12:10 Kocaeli 'rafet efendi' adliyede
11.10.2019 12:11:23