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Osmaniye Valisi Coşkun, muhtarlarla buluştu

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

20.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:06 Osmaniye Valisi Coşkun, muhtarlarla buluştu
Valisi Ömer Faruk Coşkun, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Coşkun, Osmaniye Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, köylerdeki sorunları öğrenmek için muhtarlarla buluştuğunu söyledi.
Sorunların çözümü için her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade eden Coşkun, "Bugün muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, muhtarlarımızla bu sorunların çözümü konusunda istişarede bulunmak istiyoruz. Köy muhtarlarımızdan gelen talepleri tek tek değerlendireceğiz. Acil çözülmesi gereken sorunlarımızı en hızlı şekilde çözmeye çalışacağız, diğer konuları da planlamaya alacağız." diye konuştu.
Vali Coşkun, konuşmasının ardından köy muhtarlarının taleplerini dinledi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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