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Osmaniye Valisi Coşkun, OKÜ anaokulu öğrencilerini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Anaokulunu ziyaret etti.

09.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:54Osmaniye Valisi Coşkun, OKÜ anaokulu öğrencilerini ziyaret etti
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ata Üniversitesi (OKÜ) Anaokulunu ziyaret etti.

Coşkun, ziyarette OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ten anaokulu hakkında bilgi aldı, öğrencilerin gösterisini izledi.
Okuldaki fotoğraf sergisini de gezen Coşkun, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Burada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen oyuncaklar, Vali Coşkun ve protokol mensupları tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy da yer aldı.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Murat Türk, Korkut, Güncel

Kaynak: AA

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