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Osmaniye Valisi Coşkun turp işçilerini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kadirli'de turp yıkama ve paketlemesi yapan işçileri ziyaret etti.

30.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:06Osmaniye Valisi Coşkun turp işçilerini ziyaret etti
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 'de turp yıkama ve paketlemesi yapan işçileri ziyaret etti.
Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Savrun Çayı'na gelen Vali Coşkun, turp toplama yıkama ve paketlenmesiyle ilgili bilgi aldı.
İşçilerle de sohbet eden Vali Coşkun, "Kadirli ilçemiz, ülkemizin turp ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Turp, yetiştirilmesinden paketlenmesine büyük bir emek istiyor. Üreticimize de, turpları yıkayıp paketleyen işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.
Üretici Soner Topalhan ise Vali Coşkun'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek turp üretimiyle ilgili bilgi verdi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

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