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Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan köy ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hasanbeyli ilçesinde Çolaklı köyünü ziyaret etti.

05.10.2019 10:34Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan köy ziyareti
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hasanbeyli ilçesinde Çolaklı köyünü ziyaret etti.
Coşkun, vatandaşlarla köy meydanında bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.

Köy halkının sorunlarına çözüm aramak amacıyla ziyarette bulunduğunu belirten Vali Coşkun, "İlçe ve köylerimizi mümkün olduğunca sık ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Bugün de hem sizlerin taleplerinizi, önerilerinizi almak hem de köyümüzle ilgili hususları sizlerle istişare etmek için Çolaklı köyümüzdeyiz. Hedefimiz, ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın mümkün olan en iyi koşullarda hayatlarını sürdürmeleridir. Tüm kurumlarımızla birlikte bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz." dedi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Hasanbeyli, Çolaklı, Güncel

Kaynak: AA

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