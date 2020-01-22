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Osmaniye valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandıOSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirilen R.B. tutuklandı.

22.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:46
Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı
OSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirilen R.B. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polisi ile birlikte yaptığı ortak çalışma neticesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde bir şahısın yüklü miktarda uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaşıldı.
Kadirli turnikelerinde gerekli çevre güvenliği alan ekipler, Diyarbakır'dan Mersin istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Araç içerisinde bulunan R.B.'ye ait valizde yapılan aramada 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin içerisine, narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu almaması için toz kahve ve sabun kalıpları konulduğu görüldü.
Gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan R.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Osmaniye valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

Diyarbakır, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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