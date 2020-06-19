OSMANİYE Yayla evindeki görüntülenen dev örümcek korkuttu

Yayla evindeki görüntülenen dev örümcek korkuttuOSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası'nda bulunan bir eve giren dev örümcek, panik ve korkuya neden oldu.

19.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:39
Yayla evindeki görüntülenen dev örümcek korkuttu
OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası'nda bulunan bir eve giren dev örümcek, panik ve korkuya neden oldu. Boyutunu göstermek adına, yanına konulan çakmak ve kavanoz kapağı ile birlikte cep telefonuyla fotoğraflanan örümcek, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevsimsel yaylacıların Amanos Dağları'nın farklı bölgelerine göçe başladıklarını belirterek, "Tabiatın asıl sahipleri olan yabani hayvanlar bazen korkutucu olabiliyor. Elimizde gördüğünüz bu örümcek de onlardan biri. Sık rastlanmayan bu örümcekler, korkan vatandaşlar tarafından öldürülüyor. Halk arasında 'Böğ' ve 'Tarantula' diye adlandırılan büyük örümceklerden olan bu canlımız, bilinenin aksine biz insanları rahatsız eden küçük eklem bacaklılarla beslenen faydalı bir böcektir" dedi. KORUNMAK İÇİN 'ZEHİR' YERİNE 'KÜKÜRT' DÖKÜN
Ali Laçinbala, tabiatın asıl sahiplerine saygı duyup öldürmeyerek doğaya bırakan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu tip böcek ve diğer zararlıları yayla evlerimizde görmemek için evlerinizin etrafına zehir saçmak yerine çok daha ucuz olan kükürtten serpebilirsiniz" diye bilgi verdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) -
OSMANİYE Yayla evindeki görüntülenen dev örümcek korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: Hayvan Hakları Federasyonu, Amanos Dağları, Osmaniye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop’u aday gösterdi Haber
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
İbrahim Tatlıses’in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Haberler››Güncel››OSMANİYE Yayla evindeki görüntülenen dev örümcek korkuttu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:07: Marmara'da yağış etkili oldu - Haber 17:07: ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi - Haber 17:07: flaş - Haber 17:07: GMİS'in araştırmasına göre mutfakta 3 aylık artış yüzde 5,76 oldu - Haber 17:05: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Haber 16:48: Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi - Haber 15:55: Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı - Haber 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti - Magazin 16:20: Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi - Magazin 13:46: Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi - Haberler